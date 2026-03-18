Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayının manevi atmosferinde Kayseri Üniversitesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle düzenlenen iftar programına, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar programında öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bilal Özdoğan, gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve milli-manevi değerlerle güçlü bireyler olarak yetişmelerinin önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Özdoğan açıklamasında, 'Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Genç kardeşlerimizle aynı sofrada buluşmak, onların heyecanına ortak olmak bizim için son derece kıymetlidir. Hacılar Belediyemiz ve kıymetli hayırseverlerimizin katkılarıyla öğrencilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Üniversite yılları, geleceğe hazırlığın en önemli dönemlerinden biridir. Gençlerimizin kendilerini yalnız hissetmeden, güçlü bir dayanışma ortamı içinde eğitim hayatlarını sürdürmeleri bizim için önemlidir' dedi.

Başkan Özdoğan, öğrencilerin ülkenin yarınlarını şekillendirecek en önemli güç olduğunu belirterek, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Program boyunca öğrencilerle sohbet eden Başkan Özdoğan, onların görüş ve taleplerini dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu ön plana çıktı.

Başkan Özdoğan, programın gerçekleşmesine katkı sunan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başta olmak üzere hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.