Ankara'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla denetimler sıklaştırıldı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda il genelinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere kafe, restoran ve fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde özellikle haksız fiyat artışları ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne uygunluk titizlikle inceleniyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla yoğun talep gören baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonları da mercek altına alındı. Ürünlerin fiyat bilgileri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak, tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, 'Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin çıkarlarını korumak ve piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına il genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun şekilde incelemelerde bulunuyoruz' dedi.

Denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği belirtilirken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.