Ordu'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ile Ordu Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü iş birliğinde düzenlenen 'Karadeniz Stratejik İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele Forumu' gerçekleştirildi. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 'Ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda dezenformasyonla karşı karşıyayız. Türkiye'nin hedef alındığı bir süreçte bu tür saldırılarla mücadele etmek zorundayız' dedi.

Forum, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNIDES Programı kapsamında desteklenirken, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Erkan Birben Konferans Salonu'nda yapıldı.

'Dezenformasyon, günümüzde özellikle sosyal medyada kullanılıyor'

Programın açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dezenformasyonun günümüzde özellikle sosyal medyada yaygın şekilde kullanıldığına dikkat çekerek, 'Dezenformasyon hakikatin çarpıtılmasıdır. Gerçeklere ulaşmanın önünde zihinlerde bulanıklık oluşturan ve düşünceyi deforme eden bir yapı. Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılıyor, özellikle sosyal medyada kullanılıyor. Aynı zamanda gerçeğe ulaşmadaki en büyük engellerden biridir. Hem ahlaki hem etik hem de inanç açısından problemli bir alan' şeklinde konuştu.

'Yalanla asla bir arada bulunamayız'

Forumda katılımcıların sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise doğru bilgi akışının önemine vurgu yaptı. Saral, 'Doğru bilgiyi halkımıza ulaştırma noktasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz ve İletişim Başkanlığımız büyük bir gayretle çalışıyor. Yanlış ve yalan bilgiler adeta sağanak halinde geliyor. İnsanların buna inanabilmesi mümkün; çünkü insanız ve zaaflarımız var. Ancak bizim tarihimiz, inancımız ve kültürümüz doğruya, iyiliğe ve hakka yönelmeyi emreder. Yalanla asla bir arada bulunamayız' ifadelerini kullandı.

'Farklı alanlarda dezenformasyonla karşı karşıyayız'

Dezenformasyonun farklı alanlarda etkili olduğuna değinen Saral, şunları söyledi:

'Ekonomiden dış politikaya kadar birçok alanda dezenformasyonla karşı karşıyayız. Türkiye'nin hedef alındığı bir süreçte bu tür saldırılarla mücadele etmek zorundayız. Bu noktada Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz ve İletişim Başkanlığımız yoğun bir çalışma yürütüyor.'

Foruma, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, diğer ilgililer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda, Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a plaket takdim edildi.