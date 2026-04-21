Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirilen 'Birlikte Güzeliz' projesine ilişkin, 'Gaziosmanpaşalıları bir araya getirmek bizim için çok kıymetli bu tarz iyilik programlarımız ileriki süreçte devam ederek büyüyecek' dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından özel bireyler ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde kuaför hizmeti, gönüllü desteğiyle büyümeye devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve İstanbul Kuaförler Odası iş birliğiyle hayata geçirilen 'Birlikte Güzeliz' projesiyle, kamu ve gönüllülük el ele vererek anlamlı bir dayanışma örneği ortaya koyuyor.

Proje kapsamında, ilçede yaşayan 17 yaş ve üzeri özel bireyler ile yaşlılara yönelik kuaför hizmeti sunulacak; gönüllü kuaförler bu sürece destek verecek. Evde hizmet uygulamasıyla da bu projeyle birlikte daha geniş bir gönüllü ağıyla devam edecek.

Kuaförler ücretsiz hizmet verecek

Program Gaziosmanpaşa Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüler Odası Başkanı Bayram Ali Yatkın ve vatandaşlar katıldı.

'Gaziosmanpaşalıları bir araya getirmek bizim için çok kıymetli bu tarz iyilik programlarımız ileriki süreçte devam ederek büyüyecek'

Projeyle ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Birlikte Güzeliz programı kapsamında özel çocuklarımızla, kuaförlerimizle bir aradayız. Bu program kadın kuaförlerimizle yaptığımız bir programda kuaförlerimizden Zeynep Hanımın fikriyle ortaya çıktı. Bu kapsamda bir iyilik hareketi olarak başlattık. Gaziosmanpaşa'da ilk adımını attığımız bu programın devamını getireceğiz. Sadece özel çocuklarımıza değil evde bakıma muhtaç genç kardeşlerimize, yaşlılarımıza da kadın kuaförlerimiz her hangi bir ücret talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla hizmet verecekler. Bu noktada Gaziosmanpaşalıları bir araya getirmek bizim için çok kıymetli bu tarz iyilik programlarımız ileriki süreçte devam ederek büyüyecek' dedi.

'Yani sadece eve gidip ihtiyacını karşılamak değil tam anlamıyla ne istiyorsa onu yapacağız'

Konuşmasına devam eden Başkan Vekili Eray Karadeniz, 'Proje sadece özel çocuklarımıza değil evde bakıma muhtaç, genç kardeşlerimizi, yaşlıları da kapsıyor. Kuaförlerimiz sadece saçlarını kesmiyorlar. O gün ne talep ediliyorsa onu yapıyorlar. Örneğin, sonraki günlerde evine gideceğimiz bir yaşlımız takma kirpik talep etmiş. Biz de bunu keyifle yerine getireceğiz. Yani sadece eve gidip ihtiyacını karşılamak değil tam anlamıyla ne istiyorsa onu yapacağız' ifadelerini kullandı. Projeye destek veren kadınlar kuaförler de mutlu olduklarını söyledi.