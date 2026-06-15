Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ekiplerine sürpriz kutlama düzenledi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, meşaleler ve pastayla karşılandı.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli ve Tekmen mahallelerinden bir grup genç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Tekeli Çamlık Mesire Alanında kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bekledikleri kavga yerine gençlerin hazırladığı sürpriz kutlamayla karşılaştı. Türk bayrakları ve meşalelerle karşılanan jandarma personeli için hazırlanan pasta da kesildi. Kutlama sırasında gençler, güvenlik güçlerine destek mesajları vererek, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Program kapsamında jandarma personeline Türk bayrağı da hediye edildi.

Mahalle gençlerinden İlkay Bal, amaçlarının jandarma personeline moral vermek olduğunu belirterek, 'Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için arkadaşlarımızla birlikte böyle bir sürpriz hazırladık. Huzur ve güvenliğimiz için fedakarca görev yapan jandarmamıza teşekkür etmek ve her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istedik' dedi.

Sürpriz kutlama karşısında memnuniyetlerini dile getiren jandarma personeli ise gençlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.