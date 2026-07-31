AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Zafer Şahin Özturan, çalışma ofisinde önemli bir konuğunu ağırladı. Önceki dönem MHP Mezitli İlçe Başkanı ve Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü Başkanı Bilal Irmak, Özturan’ı ziyaret ederek hem kulübün başarılarını paylaştı hem de anlamlı bir forma takdiminde bulundu.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Mersin'de sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının önemi üzerine sohbet edildi. Son yıllarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü'nün çalışmaları da görüşmenin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Özellikle bu yıl 11 ve 13 yaş kategorilerinde düzenlenen Junior Cup organizasyonunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak Mersin'in gururu olan Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü, yetiştirdiği genç yeteneklerle Türk futboluna katkı sunmaya devam ediyor.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Zafer Şahin Özturan, kulübün elde ettiği başarıların Mersin adına gurur verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"11 ve 13 yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak ilimizi başarıyla temsil eden Erdemli Koyuncu Irmak Spor Kulübü'nü ve bu başarının mimarı Bilal Irmak Başkanımızı gönülden kutluyorum. Gençlerimizi spora kazandıran, onların geleceğine dokunan bu tür çalışmalar her türlü takdiri hak ediyor. Nazik ziyaretleri ve hediye ettikleri forma için de kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Bilal Irmak ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada , '' Ak Parti Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Şahin Özturanı çalışma ofisinde ziyaret ederek kendisine Erdemli Koyuncu Irmak Spor formamızı ve atkımızı kendisine hediye ettik yarınımızın teminatı gençlerimizin her daim destekçisi olan kıymetli başkanımıza ￼￼ gençlerimize verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz '' dedi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.