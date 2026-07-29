Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2022 yılında görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Polis Memuru Sinan Çetinkaya'nın ailesini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit polis dualarla anılırken, ailesine devletin ve emniyet teşkilatının her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2022 yılında görevini ifa ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehadete ulaşan Polis Memuru Sinan Çetinkaya'nın ailesiyle bir araya geldi. Şehidin emaneti olan ailesini evlerinde ziyaret eden Aktaş, aile fertleriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaret sırasında Şehit Polis Memuru Sinan Çetinkaya rahmet, minnet ve dualarla anılırken, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulandı. Emniyet teşkilatının şehit ailelerini daima kendi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Aktaş, devletin tüm imkanlarıyla şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.