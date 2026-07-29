Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaralı olarak barınaklara ulaştırılan can dostları ileri cerrahi operasyonlarla yeniden sağlığına kavuşturuyor.

'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar doğrultusunda 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, amputasyon riski bulunan 'Kimyon' isimli köpeğin bacağını kurtarırken, kimyasal yanık nedeniyle bir bacağını kaybeden Badem' ise uygulanan tedavinin ardından yaşamına sağlıklı şekilde devam ediyor.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Toroslar, Silifke ve Bozyazı'nda bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanlarında sokak hayvanlarının bakım, tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yaralı ya da hasta hayvan ihbarlarına Alo 185 Teksin üzerinden en kısa sürede müdahale edildiğini kaydeden Gökçek, hayvanseverlerin bakım evlerini hafta içi ve hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğini ifade etti.

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda görev yapan Veteriner Hekim Ali Esirgenci, parçalı kırık nedeniyle ayağını kaybetme riski bulunan Kimyon'un başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceğini söyledi. Veteriner Hekim Bedran Ağacanoğlu ise kimyasal yanık nedeniyle dört bacağında ağır hasar oluşan Badem'in bir bacağının amputasyon edildiğini, diğer üç bacağının ise uygulanan tedaviyle kurtarıldığını belirterek, köpeğin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.

Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret ederek 'Zeus' isimli köpeği sahiplenen 17 yaşındaki Ece Eylül de vatandaşlara hayvan satın almak yerine sahiplenme çağrısında bulundu. Yetkililer, sahiplenmek isteyenlerin Büyükşehir Belediyesinin merkezlerine başvurabileceklerini ve uygun can dostlarını 'Yaşamı Sahiplen' sosyal medya hesabı üzerinden de inceleyebileceklerini bildirdi.