Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle muhtarları ve kurum müdürleriyle düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi. Beşikci, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için ortak akıl ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, 'Sahada olmadan, sorunları yerinde tespit etmeden çözüm üretemeyiz' dedi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe genelindeki mahalle muhtarları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda muhtarlarla tek tek görüşerek taleplerini dinleyen Beşikci, göreve başladığı günden bu yana ilçede sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştığını belirterek, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla muhtarlara, belediye personeline ve Akdeniz halkına teşekkür etti.

Toplantının açılışında konuşan Beşikci, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade ederek, Akdeniz'e daha kaliteli hizmet sunabilmek için iş birliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Beşikci, 'Akdeniz için hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Bu süreçte en önemli çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımız olacaktır. Sizler mahallenizin eksiklerini ve vatandaşın taleplerini en yakından bilen kişilersiniz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açık olacaktır' diye konuştu.

Hizmet anlayışlarının merkezinde saha çalışmasının yer aldığını kaydeden Beşikci, sorunların yerinde görülmesinin çözüm sürecini hızlandıracağını belirterek, 'Ben sahada olmayı ve vatandaşımızla birebir temas kurmayı önemsiyorum. Sorunları masa başında değil, yerinde tespit ederek çözeceğiz. Akdeniz'in her mahallesi, her sokağı bizim için aynı değerdedir. Ayrım gözetmeden tüm mahallelerimizi ziyaret edecek, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinleyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte mahalle bazlı toplantılar düzenleyeceklerini de açıklayan Beşikci, her mahallenin öncelikli ihtiyaçlarının muhtarlarla birlikte değerlendirileceğini ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Toplantı, ilçenin gelecek dönem hizmet planlaması ve kurumlar arası koordinasyona ilişkin değerlendirmelerin ardından, muhtarlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.