Mersin'in Tarsus ilçesinde uzun yıllardır çözüm bekleyen İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde inşa süreci başladı. Düzenlenen temel atma töreninde duaların ardından ilk beton dökülürken, proje kapsamında 11 blokta 446 konut ve 48 iş yeri inşa edileceği bildirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilen İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma töreni, Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Başkan Boltaç ile hak sahipleri butona basarak ilk betonun dökülmesini sağladı. Törene hak sahipleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, göreve geldikleri günden bu yana öncelikli gündem maddelerinden birinin İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu söyledi. 2021 yılında hazırlanan projenin çeşitli nedenlerle ilerleyemediğini ifade eden Boltaç, göreve geldikten sonra hak sahipleriyle birçok kez bir araya gelerek süreci ortak akıl anlayışıyla yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından inşaat aşamasına geçilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Boltaç, 'Ben bu sorunu oluşturan bir idareci değilim, bu sorunu çözecek olan idareciyim dedim. Hak sahiplerimize en başından beri hak kaybı yaşanmadan herkesin yuvasına kavuşacağını söyledik. Bugün de verdiğimiz sözün ilk adımını atıyoruz' dedi.

Şehircilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Boltaç, göreve geldiği günden bu yana yatay kentleşmeyi savunduklarını belirterek, 'Bu memlekette yüksek katlı beton yığınları görmek istemiyorum. Daha çok yeşilin olduğu, mahalle kültürünün yaşadığı bir Tarsus istiyorum. Ancak bu proje 2021 yılında hazırlanmıştı. Önümüzde iki seçenek vardı; projeyi yeniden revize ederek süreci uzatmak ya da mevcut projeyle yola devam ederek hak sahiplerimizi evlerine daha kısa sürede kavuşturmak. Biz süreci hızlandırmayı tercih ettik' ifadelerini kullandı.

Başkan Boltaç, temelden çatıya kadar tüm imalatlarda üst düzey kalite standartlarında malzeme kullanılacağını ve bunun sözleşmeyle güvence altına alındığını söyledi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde başlayan dönüşümün Tarsus'taki diğer kentsel dönüşüm projelerine de örnek olacağını vurgulayan Boltaç, 'Bugün attığımız temel, yalnızca bu projenin değil, kentimizde güvene dayalı dönüşüm anlayışının da güçlü bir başlangıcıdır' diye konuştu.

Proje kapsamında toplam 11 blokta 446 konut ile 48 iş yerinin inşa edileceği öğrenildi. Tarsus Belediyesi ile yüklenici firma arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmaların 36 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtilirken, yüklenici firmanın projeyi daha kısa sürede bitirmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.

Temel atma programı, ilk betonun dökülmesinin ardından sona erdi.