Devrek ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi.

Törenler Cumhuriyet Alanında bulunan anıta kaymakamlık, garnizon komutanlığı belediye başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Atatürk Kültür Merkezinde devam edilen ve Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen programa Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasıyla başlandı. Tilavetin ardından davetlilere hitap eden Devrek Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Öztürk, 'Çanakkale bir milletin bitti denildiği anda yeniden ayağa kalktığı yerdir ve bu millet Çanakkale'de, tarihle hesaplaştı ve kendi varoluş tarihini yeniden yazdı. Bu millet o gün tarihi kimliğinde yeniden dirilişini gerçekleştirmiş ve 'hasta adam' damgasını paramparça edip altı yüz yıldan beri bayraktarlığını yaptığı inançlarının temel dinamiklerinde tekrar ayağa kalkmıştır. Bu vesile ile bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor yüce heyetinizi hürmetle selamlıyorum' diye konuştu.

18 Mart Şehitler Günü' Konulu Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüler verildi. Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri tarafından 'Gölgedeki Destan Çanakkale' isimli gölge oyunu sergilendikten sonra program sona erdi.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnİzon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, muharip gaziler, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.