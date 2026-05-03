Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, C.E. idaresindeki 67 TN 846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 21 AGU 680 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü C.E. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların tedavisine başlanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.