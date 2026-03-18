Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bir alışveriş merkezinde kurdukları stantla ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptı. Maketler üzerinde uygulamalı eğitim veren ekipler, doğru müdahalenin hayat kurtardığına dikkat çekti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi, toplumda ilk yardım bilincini artırmak amacıyla çalışma başlattı. Kentteki bir alışveriş merkezinde kurulan bilgilendirme standında; hava yolu tıkanıklıkları, kanamalar ve temel yaşam desteği gibi kritik konularda vatandaşlara detaylı bilgiler verildi. Özellikle acil durumlarda saniyelerin önemine vurgu yapan sağlık personeli, doğru bilinen yanlışlara karşı da uyarılarda bulundu.

Maketler üzerinde uygulamalı eğitim verildi

Etkinlik kapsamında kurulan stantta sadece teorik bilgi verilmekle kalınmadı, aynı zamanda pratik gösterimler de yapıldı. Sağlık ekipleri, Temel Yaşam Desteği (TYD) ve Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı kullanımı hakkında materyaller üzerinde uygulamalı gösterim sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hava yolu tıkanıklığı yaşayan birine yapılacak müdahaleler maketler eşliğinde anlatıldı.

Broşür ve afişlerle farkındalık artırıldı

Eğitimlerin yanı sıra, konuyla ilgili hazırlanan bilgilendirici afişler ve el broşürleri de vatandaşlara dağıtıldı. Toplumun her kesiminde ilk yardım farkındalığının artmasını amaçlayan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Alışverişe gelen vatandaşlar ise, günlük hayatta her an karşılaşılabilecek kazalara karşı bu tür eğitimlerin çok faydalı olduğunu ifade ederek ekiplere teşekkür etti.