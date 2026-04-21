Eskişehir'de kaza yapan alkollü sürücüye 228 bin 719 lira para cezası kesildi.

Kaza, dün gece Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.U. idaresindeki 26 ANT 364 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bariyeri aşıp tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan alkol muayenesinde, sürücü Ö.U.'nün 3.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine daha önce de el konulduğu tespit edilen sürücüye, çeşitli maddelerden toplam 228 bin 719 lira para cezası yazıldı. Otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle yeniden el konuldu.