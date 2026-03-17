Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 49 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttüğü çalışmalar kapsamında 24 bin 431 kişinin sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 49 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında 18 bin 302 araç kontrol edildi.

13 şüpheliye uyuşturucudan işlem

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 12'si hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 147 adet sentetik ecza hap, 51 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheliye işlem

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 20 bin adet dolu makaron, 10 bin adet boş makaron, 500 adet puro, 15 adet elektronik sigara likiti, 5 adet elektronik sigara, 8 kilogram tütün, 46 litre viski, 21 litre rakı, 45 litre etil alkol, 14 adet alkollü içki aroması kiti, 2 adet sahte sürücü belgesi, 1 motosiklet, 1 adet gümrük kaçağı otomobil ve 2 adet tarihi obje ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin il genelinde çalışmalarının devam edeceği bildirildi.