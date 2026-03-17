Kuzey Yarım Kürenin ilk kirazını pazara getiren Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz ağaçları çiçek açtı. Baharın gelişiyle beyaza bürünen kiraz bahçelerinde arıların gerçekleştirdiği tozlaşma ise ürün verimi açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'de her yıl erkenci kiraz üretimiyle öne çıkan Sancaklıbozköy'de kiraz ağaçlarının çiçeklenmesiyle birlikte üreticiler yeni sezon için umutlandı. Bahçelerde açan kiraz çiçekleri, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de üretim sürecinin en kritik dönemlerinden birini başlattı. Çiçeklenme döneminde arıların yaptığı tozlaşma da kirazın verimi ve kalitesi açısından belirleyici rol oynuyor. Arıların çiçekler arasında taşıdığı polenler sayesinde döllenmenin gerçekleştiği ağaçlarda meyve tutumunu artırarak daha kaliteli ve bol ürün elde edilmesi sağlanıyor.

Öte yandan gündüz ve gece sıcaklık farkının çok olması çiçeklenen ağaçlarda don riskini de beraberinde getiriyor. En hassas dönemlerinde bulunan ağaçlarda don tehlikesine karşı çiftçiler endişeli. Rekoltede ciddi kayıplara neden olan don tehlikesinin yaşanmaması durumunda bu yıl kaliteli bir kiraz üretimi olması bekleniyor.

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim merkezlerinden biri olan mahallede hasadın nisan ayının sonlarına doğru başlaması tahmin ediliyor.

'Gece-gündüz sıcaklık farkı ağaçları strese sokuyor'

Bu yıl baharın beklenenden erken geldiği ve bu durumun kiraz ağaçları açısından büyük bir risk barındırdığını belirten Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, 'Bu senenin malum olduğu üzere baharımız yine mutat olduğu üzere daha erken geldi. Nisan 10'una kadar risk yine devam etmekle birlikte ama şu an için bahar erken gelmiş durumda. Erken çeşitlerimizin yüzde 30 ile yüzde 80 arası çiçekli. Ama bu ihracatçı çeşitlerimizi biliyorsunuz 0900 çeşitleri onlarda daha oynama yeni yeni başlayacaktır inşallah. Bu sene bir soğuk zararı sıkıntısı gözükmüyor. İnşallah baharla beraber güzel meyve oluşumları olmaya başladı. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarının çok oynak olması, çok hareketli olması ağaçları bir miktar stres altına soktu. Normalde geceleri 3 dereceye, 5 dereceye düşüyor. Gündüzleri de 27-28 derecelere çıkınca aşırı bir sıcaklık farkı doğal olarak ağaçları strese sokuyor' dedi.

'Nisan ayına kadar soğuk riski var'

Nisan ayına kadar soğuk riskinin devam ettiğini belirten Başkan Kocagöbek, 'Normalde şu anda o ağaçların bu sıcaklığa göre yüzde 80, yüzde 100 hatta meyve bağlama döneminin bitmiş olması gerekiyor ama şu an itibariyle bir risk gözükmüyor. Bir soğuk zararımız da yok. Ama bunları konuşmak için çok erken. 8 ve 10 Nisan'a kadar malum olduğunuz üzere soğuk riski her zaman var. Onun için Allah'tan temennimiz çiftçi, üreticinin yüzü gülsün. Yani gerçekten ekonomik şartlar belli, sıkıntılar belli. Çiftçinin girdileri çok pahalı. Çiftçinin para kazanabilmesi pazarını kaybetmemesi lazım. İnşallah hayırlısı ve bereketlisi olsun ' diye konuştu.

'Rekolte beklentimiz yüksek ama erken konuşmak yanlış olur'

Geçen yıl yaşanan don zararı dolayısıyla rekoltede düşüklük yaşandığını hatırlatan Başkan Kocagöbek, 'Şimdi geçen sene rekoltemizi çok düşüktü. Geçen sene malum bölgemizde de bakanlık soğuk zararı tespit etti ve soğuk zararından dolayı dönümünde miktarına 5'er bin lira ile 7'er bin lira arası destek bile sağladı. Zaten geçen seneki verim, normal verimin yüzde 5'i ile yüzde 10'u gibiydi. Bu sene şu an için bir soğuk riskimiz yok. Şu an sezon iyi gidiyor. Sadece gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olmasından dert ediyoruz. Rekolte beklentimiz 90 bin ile 130 bin ton arası ancak erken konuşmak yanlış olur. Yani bir 10 Nisan'ı, 12 Nisan'ı görmemiz lazım. Çünkü eksilere düştüğü zaman herkes burada lastik yakıyor. Samanla mücadele etmeye çalışıyor. Ama bunların da çok bir etkisi olmuyor. Nasip olursa 30-35 gün sonra size kiraz tattıracağız' dedi.

'Burası kuzey yarımkürede ilk kirazın üretildiği bölge'

Sancaklıbozköy Mahallesi'nin kuzey yarım kürenin ilk kirazını pazara çıkardığını hatırlatan Başkan Kocagöbek, 'Burası kuzey yarım kürede ilk kirazın üretildiği bölge. Biz Sancaklıbozköy'de ve bu iklimde burada mikroklima dediğimiz bir iklim var. Kuzey yarım kürede ilk erken hasadı yapan biziz. Burada bir mikroklima etkisi var. Bir de bu arazinin topografik yapısı biraz daha güney meyilli olduğu için burada ağaçların uyanması ve gelişimi daha hızlı oluyor' diye konuştu.

'Aroma olarak üstün bir lezzetimiz var'

Mikroklima etkisi dolayısıyla daha aromalı kiraz yetiştirdiklerini vurgulayan Başkan Kocagöbek, 'Ayrıca bu mikroklimadan kaynaklı burada sıcağını meyvenin iyi alması hasebiyle aroması yüksek. Mesela bugün Afyon'a gidiyorsunuz, Isparta'ya gidiyorsunuz. Aynı çeşitler, aynı cinsler üzerinde yaptığınız aroma tahlillerinde, brickslerde bu bölge daha iyi çıkıyor. Çünkü burası erken güneş alıyor. Yani oralarda aslında kiraz rakımsal anlamda 1.000'li, 600'lü rakımlarda. Burada 140-200 rakımlarda güneşlenme daha iyi olduğu için aromatik olarak daha üstün bir lezzet taşıyor' dedi.