Ordu'nun Ünye ilçesinde sahipsiz sokak hayvanları için yapımı sürdürülen barınak, rehabilitasyon merkezi ve doğal yaşam alanı projesinde sona yaklaşıldı.

Ordu Valiliği bünyesinde, nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ünye ilçesinde hayata geçirilen 'Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı' projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede, 5 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan ve 'Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı' adı verilen modern tesiste, sahipsiz hayvanların sağlıklı, güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi hedefleniyor.

Mevcut 5 bin 500 metrekarelik alanın, rezerv alanla birlikte 8 bin 500 metrekareye çıkarılması planlanıyor. Tesis içerisinde depo, idari bina, 150 hayvan kapasiteli kedi evi, 20 adet anne-yavru köpek alanı ve köpeklerin serbestçe dolaşabileceği 12 ayrı bölüm yer alıyor. Köpekler için ayrılan bu alanların toplam büyüklüğü 3 bin 300 metrekareyi bulurken, anne ve yavrular için de özel bölümler bulunuyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde tesiste yaklaşık 400 köpeğin barındırılabileceği, yavru ve cüsse ayrımına göre bu kapasitenin 800'e kadar çıkabileceği belirtildi. Tesiste sürdürülebilirlik esas alınarak aydınlatmanın güneş enerjisiyle sağlanacağı, temizlik ihtiyaçları için ise yağmur suyu toplama sisteminin kullanılacağı ifade edildi.

Tesiste sağlıklı hayvanların bakım ve beslenmesinin yapılacağı, hasta ve yaralı hayvanların ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tedavi edilmek üzere sevk edileceği kaydedildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, hayata geçirilen tesisin örnek bir proje olduğunu belirterek, modern tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.