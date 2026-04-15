Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 'Doğu ile batıyı buluşturan, demiryolu ile karayolunu entegre eden, ticaret ile lojistiği aynı potada eriten bir Ankara; yalnızca ülkemiz için değil, bulunduğumuz coğrafya için de güçlü bir çekim merkezi olacaktır' dedi.

ATO Başkanı Baran, Atılım Üniversitesi ve Ankara Lojistik Üssü iş birliğinde düzenlenen 'Doğu-Batı Ekseninde Ankara'nın Ulaştırmadaki Yeni Rolü' konulu panelin açılışında konuştu. Baran, ulaştırma altyapısının ticaret ve ekonomik gelişim açısından stratejik rolüne dikkat çekti. Ulaştırmanın sadece altyapı meselesi olmadığını, rekabet gücünün belirleyicisi ve ekonominin nabzı görevi gördüğünü belirten Baran, 'Bir şehir ne kadar hızlı, ne kadar entegre ve ne kadar sürdürülebilir bir ulaşım ağına sahipse o kadar güçlü hale gelir' dedi.

Sektörlerin gelişiminin ulaşım altyapısıyla yakından ilişkili olduğunu ifade eden Baran, 'Dünyada ticaret de, turizm de, sağlık da, hangi alan olursa olsun hepsi ulaşım sistemlerinin gelişimine paralel ilerliyor' açıklamasında bulundu.

'Ankara güçlü bir lojistik merkez olma potansiyelini her geçen gün artıran bir şehir'

Pandemi ile başlayan ve son dönemde yaşanan küresel gelişmelerle birlikte ticaret rotalarının yeniden şekillendiğini anlatan Baran, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta yeni güzergâh arayışlarının hız kazandığını kaydetti. Türkiye'nin ulaştırmada alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını kaydeden Baran, 'Orta Koridor olarak adlandırılan ve Çin'den başlayıp Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan hat, bu süreçte büyük önem kazanmış durumda. Türkiye, bu koridorun en kritik halkalarından biri. Ankara ise bu yeni dönemde sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda güçlü bir lojistik merkez olma potansiyelini her geçen gün artıran bir şehir' diye konuştu.

'Ankara'nın merkezi coğrafi konumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine erişimi kolaylaştırıyor'

Tarihi İpek Yolu güzergâhı üzerinde yer alan Ankara'nın tarih boyunca da ulaştırmada önemli bir merkez, stratejik bir kavşak noktası olduğunu ifade eden Baran, 'Ankara'nın merkezi coğrafi konumu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine erişimi kolaylaştırıyor. Karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alması, şehrimizi ulaşım açısından stratejik bir noktaya taşıyor. Bütün bunlar Ankara'ya lojistik açıdan önemli fırsatlar sunuyor. Hızlı tren, karayolu ağı ve yurtdışı uçuşları ile Ankara, 'Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı' konumunda' dedi.

'Türkiye'nin kalbi Ankara, demiryolu ile karayolunu entegre ederek, ticaret ve lojistiği aynı potada eritiyor'

Ankara'nın her anlamda Türkiye'nin kalbi olduğunu vurgulayan Baran, 'Bu kalbin güçlü atması için ulaştırma damarlarının hızlı, sağlıklı ve entegre çalışması gerekiyor. Doğu ile batıyı buluşturan, demiryolu ile karayolunu entegre eden, ticaret ile lojistiği aynı potada eriten bir Ankara, yalnızca ülkemiz için değil, bulunduğumuz coğrafya için de güçlü bir çekim merkezi olacaktır' diye konuştu.

Teknolojideki gelişmeler ve dijital dönüşümün ulaştırma ve lojistiğe etkilerine değinen Baran, 'Dijitalleşme, veri yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri ve sürdürülebilirlik bu alanın ayrılmaz parçaları haline geldi. Bugün dünyada lojistik merkezler, sadece yüklerin taşındığı alanlar olmanın ötesine geçmiş; verinin işlendiği, süreçlerin optimize edildiği ve katma değerin üretildiği merkezler haline gelmiştir. Ankara'nın bu dönüşüme öncülük etmesi mümkün' değerlendirmesinde bulundu.

'Ankara Lojistik Üssü gibi projeler, şehrimizin bu gelişimi açısından büyük anlam taşıyor'

Baran, ulaştırmada entegrasyon konusunun önem kazandığını ifade ederek, 'Artık çok modlu taşımacılık anlayışı söz konusu. Yani demiryolunun, karayolunun, havayolunun ve lojistik merkezlerin bir bütün olarak çalıştığı bir sistemden söz ediyoruz. Bu bağlamda Ankara Lojistik Üssü gibi projeler, şehrimizin bu gelişimi açısından büyük anlam taşıyor. Lojistik altyapının güçlendirilmesi, Ankara'nın sadece bir üretim ve tüketim merkezi değil, aynı zamanda bir dağıtım ve yönlendirme merkezi haline gelmesini sağlıyor' şeklinde konuştu.

ATO olarak ulaştırma ve lojistik sektörünü Ankara'nın kalkınmasında stratejik bir alan olarak gördüklerini kaydeden Baran, 'Lojistik altyapının güçlendirilmesi, organize lojistik bölgelerinin yaygınlaştırılması, demiryolu bağlantılarının artırılması ve ulaşım süreçlerinin dijitalleşmesi konularında tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu'nun oturum başkanlığını yaptığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Nizamettin Çiçek, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayri Ulvi ve UND Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fatih Şener'in konuşmacı olarak yer aldığı panel ile devam etti. Ankara Lojistik Üssü Yerleşkesi'nde düzenlenen panele Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile kamu, akademi ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.