Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Finans ve Bankacılık Lisans Programı, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda akredite edildi. Bu kapsamda programın akreditasyonu 11 Mart 2026-11 Mart 2030 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde tescillendi.

Değerlendirme sürecinde programın eğitim-öğretim yapısı, ders içerikleri, akademik kadro, öğrencilere sunulan imkânlar ile sürekli iyileştirme çalışmaları çok boyutlu olarak incelendi ve ulusal kalite standartlarına uygunluğu belgelendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 'Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite güvencesini temel bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Finans ve Bankacılık Programımızın STAR akreditasyonunu alması, bu kapsamda yürütülen çalışmaların bir göstergesidir. Programlarımızın eğitim standartlarını karşıladığını görmek, hem akademik kadromuzun hem de öğrencilerimizin çabasının bir sonucudur' dedi.

Akreditasyon sürecini sadece bir belge alma süreci olarak görmediklerini kaydeden Rektör Topal, 'Bu süreçler, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini, mevcut durumun analiz edilmesini ve gerekli iyileştirmelerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayan bir kalite güvence mekanizmasıdır. Bu yaklaşım, programlarımızın kalitesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor' diye konuştu.

Kalite odaklı çalışmaların daha da yaygınlaştırılacağını söyleyen Rektör Topal, üniversite genelinde kalite odaklı çalışmaların yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlere dikkat çekerek, akreditasyon sürecine katkı sunan akademik ve idari personele teşekkür etti.

Toplam akredite edilen program sayısı 26 oldu

Son değerlendirmelerle birlikte Kastamonu Üniversitesi bünyesinde akredite edilen program sayısı 26'ya yükseldi. Daha önce Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği; Fen Fakültesinde Biyoloji ve Matematik; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik; İletişim Fakültesinde Radyo, Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde Tarih; Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği gibi programlar akredite edilmişti. Ayrıca Turizm Fakültesinde Turizm Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları, meslek yüksekokullarında ise çeşitli programlar daha önce akreditasyon sürecini tamamlamıştı. Kastamonu Üniversitesinde kalite odaklı çalışmalar kapsamında akreditasyon süreçleri devam eden programlar da bulunmakta olup, akredite program sayısının önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.