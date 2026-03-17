Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 19 bin 918 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 38 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 47 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 22 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 82 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 55 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 120 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 347 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 245 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 715 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 81 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 19 bin 918 araç kontrol edildi, 3 bin 236 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 57 araç trafikten men edildi ve 22 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.