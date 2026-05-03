Ordu'nun sahil kesiminde yağmur yağışı etkili olurken, şehrin seyir terası olarak adlandırılan Boztepe'de etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.

İlin Sahil, orta ve yüksek kesimlerinin bazı noktalarda yağmur etkili olurken, şehrin turistik noktalarından olan 530 metre yükseklikteki Boztepe de sis bulutlarıyla kaplandı. Teleferik kabinleri ve kuşlar sisle birlikte görsel güzellik sundu.

Hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olarak ölçüldüğü şehirde aralıklarla yağmur yağışı etkili oluyor.