Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticilerinden Erdemir, mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmaya yönelik katkılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (EMTAL), öğrencilerin modern üretim teknolojileriyle tanışmasını sağlayacak yeni bir indüksiyon fırını temin etti.

İndüksiyon fırınının devre alınması dolayısıyla düzenlenen inceleme ziyaretine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, OYAK Maden Metalürji Grup Kurumsal İletişim Direktörü Ayper Topcu, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Karadeniz Ereğli Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, EMTAL Okul Müdürü Eren Davul, Erdemir, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Heyet, ekipmanı yerinde inceleyerek teknik detaylara ilişkin bilgi aldı.

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, indüksiyon fırının devreye alınması dolayısıyla düzenlenen törende sanayide ara eleman ihtiyacına dikkat çekerek, gençlerin geleceğine yapılan bu yatırım dolayısıyla Erdemir'e teşekkürlerini iletti.

Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, yaptığı konuşmada 'Erdemir olarak mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesini, sanayimizin geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin modern üretim teknolojileriyle tanışmasını sağlayacak bu katkının hem bölgenin kalkınmasına hem de nitelikli iş gücünün yetişmesine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi ve bölgemizde eğitime olan katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin de teknolojinin gelişmesiyle okullardaki altyapının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu, bunun bir kısmının bakanlık nezdinde yapıldığını belirterek, hayırsever kuruluşların desteğinin ise bu alanda daha hızlı yol kat edilmesini sağladığını ifade etti. Keskin 'Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek mezun etmek, sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerimizin de istihdamını sağlamak en büyük arzumuz' sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

EMTAL Müdürü Eren Davul öğrencilerin geleceğine doğrudan dokunan bu desteğin okul için büyük değer taşıdığını belirterek Erdemir'e teşekkür etti. Eren Davul, ekipmanın atölye uygulamalarında aktif olarak kullanılacağını, metalürji, döküm ve üretim teknolojilerinde daha güncel ve pratik bir yapıya kavuşacak derslerin, öğrencilerin sektöre hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İncelemeye katılan öğrenciler yeni indüksiyon fırını sayesinde derslerde öğrendiklerini gerçek üretim süreçleriyle birleştirme fırsatı bulmaktan duydukları heyecanı dile getirdiler. Gençler; modern ekipmanlarla çalışmanın kendilerini motive edeceğini, bilgi ve becerilerini artıracağını vurgulayarak, bu destek sayesinde mesleki yetkinliklerini geliştirirken geleceğe daha güvenle baktıklarını vurguladılar.

İhtiyaç duyulan yetkinlikler için güncel teknoloji

Sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip gençler yetiştirilmesinde uygulamalı eğitimin rolü her geçen gün daha da önem kazanıyor. EMTAL ile iş birliği protokolü bulunan Erdemir, okul öğrencilerine işletmede staj imkânı sağlayarak gençlerin iş başında becerilerini geliştirmelerine katkı sunuyor. Bu kapsamda okulun altyapısının güncel teknolojilerle yenilenmesine yönelik destekler de devam ediyor.

Metalürji teknolojisi alanı atölyesinde uzun yıllar önce dökme demir üretimi için kurulan ancak güncelliğini yitiren sistemlerin yerine, okulun ihtiyaçlarına uygun modern bir indüksiyon fırını sağlandı. Yeni ekipman; döküm ve üretim teknolojileri derslerinde aktif olarak kullanılacak, öğrencilerin gerçek üretim süreçlerine daha yakın bir deneyimleme sunarak öğrenmelerini kolaylaştıracak. Metalürji teknolojileri alanında izabe ve haddecilik dalında eğitim gören öğrenciler, sektörde kullanılan güncel üretim aşamalarını uygulamalı olarak görebilecek ve bu sayede mesleki gelişimlerini güçlendirecek.

İş birliği protokolü ile staj imkanı

Erdemir ile Karadeniz Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yürütülen iş birliği protokolü kapsamında öğrencilere işletmede sektörün ihtiyacı olan meslek alanlarında genişletilmiş çerçevede beceri eğitimi ve staj imkânları sunuluyor.

Ayrıca, Erdemir bünyesinde düzenlenen tanıtım, teknik gezi, seminer ve eğitim faaliyetlerine ilgili alan öğretmenleri de katılım sağlıyor. Bunun yanı sıra şirketin ihtiyaçları doğrultusunda makine ve tasarım teknolojisi alanı altında makine ve bakım onarım dalına, metalürji teknolojisi alanında ise Anadolu meslek programına öğrenci alımına başlandı. Bu iş birliğiyle, mesleki eğitimin bölgesel kalkınmayı destekleyecek şekilde gelişmesine yönelik somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Erdemir, başta mesleki eğitim olmak üzere bölgeye yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarını kesintisiz sürdürerek gençlere ilham veren projeler geliştirmeye devam edecek.