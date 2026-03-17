Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, şehit ailelerini ziyaret ederek yazdıkları mektupları teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve toplumdaki tarih bilincinin diri tutulması amacıyla kentte 'Kahramanlara Mektup' etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yazdığı 380 mektuptan bazıları, şehit ailelerinin evleri ziyaret edilerek bizzat verildi.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül Mina Ekmekci ve Fener İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyzanur Doğan, 1999'da Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Rıfat Köktürk'ün annesi Hayriye ile babası Cihan Köktürk'ü ziyaret etti.

Aileye çiçek takdim eden öğrenciler, mektupları okuyarak vatan için evlatlarını feda eden şehit ailesine minnet duygularını dile getirdi. Öğrencileri karşısında gören şehit babası Cihan Köktürk gözyaşlarına hakim olamadı.

Köktürk, 'Bizi gururlandırdınız. Sizlere ve sizlerin huzurunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bir ziyarette bulundu. Bizlere mektup yazmışlar. Okudular, onlarla birlikte duygulandık. Gençlerimizin önünde daha parlak zamanları olacaktır. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını temenni ediyoruz' şeklinde konuştu.

Mektubu okuyan Feyzanur Doğan ise 'Mektubu yazarken daha çok onları çok üzmemeye dikkat ettim. Şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim. Yazarken öğretmenim bana bu görevi verdiğinde çok mutlu olmuştum. Yazarken de güzel bir şekilde mektubu yazmaya çalıştım. Mektubu Türk Bayrakları ile süsledim. Mektubu verdik ve kendimi çok iyi hissediyorum' dedi.

Şehit annesi Hayriye Köktürk de minik öğrencilere sarılarak teselli buldu. Duygusal anların yaşandığı ziyaret, öğrenciler ve şehit ailesinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.