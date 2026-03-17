Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan kentin simge yapılarından 583 yıllık Ulu Cami, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kahramanmaraş'ın simge yapılarından Ulu Cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasını ardından yeniden ibadete açıldı. Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında inşa edilen yapının tarihi 583 yıl öncesine dayanıyor. Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasar almış ve kapsamlı bir restorasyon sürecine girmişti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami, yeniden cemaatle buluştu.

Cami cemaatinden Adem Durdi, Ulu Cami'nin ibadete açılmasıyla köyden geldiğini belirterek, 'Ulu Cami'de namaz kılmak istedim. İnşallah burada namaz kılacağım. Çok güzel olmuş. Namazımızı kıldık. Yapanlardan ve yaptıranlardan Allah razı olsun' diye konuştu.

'Camimiz yeniden yaptırıldı'

Cami İmam Hatibi Mustafa Hatimoğlu da caminin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Asrın felaketi olarak bilinen büyük Kahramanmaraş depremlerinde camimiz ağır hasar aldı. Ancak devletimiz ve milletimiz var olsun, camimiz yeniden yaptırıldı. Tekrar camimize kavuşmuş olduk. Cami yeniden ibadete açıldı. Rabbim devletimize, milletimize ve bütün İslam âlemine bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Çok mutluyuz' dedi.

'Restorasyon çalışmalarıyla yeniden ihya edildi'

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise restorasyon sürecine ilişkin bilgi vererek, '6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan şehrimizin eserlerinden Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ihya edildi. Öncelikle bir bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanarak koruma kurulunun onayından geçirildi. Ardından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapının hasar alan bölgelerinde, özellikle duvarlarında güçlendirme işlemleri yapıldı. Ayrıca lazer taramaları gerçekleştirildi. Statik açıdan güçlendirme amacıyla paslanmaz çelik gergiler, kenetler ve çeşitli güçlendirme uygulamaları yapılarak eser daha sağlam hale getirildi. Özellikle camideki ahşap süslemeler ve bezemeler üzerinde titizlikle çalışıldı. Bu alanlarda konservasyon uygulamaları yapılarak tarihi dokunun korunması sağlandı ve eser yeniden ihya edildi. Böylece camimiz cemaatle yeniden buluştu' ifadelerini kullandı.