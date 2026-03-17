Konya'nın Hadim ilçesinde bayram boyunca misafirlere ikram edilen 'külçe tatlısı' geleneği yaşatılıyor.

Toros Dağları eteklerinde kurulu ilçede, zahmetli hazırlanışıyla bilinen özel tatlı, özellikle arife gününde yapılarak bayram boyunca misafirlere ikram ediliyor.

Bölgede geçmişten günümüze aktarılan gelenek kapsamında, külçe tatlısının hamuru bir gün önceden yoğrulup dinlenmeye bırakılıyor. Arife sabahı sac üzerinde pişirilen hamurların üzerine çörek otu ve susam serpilirken, son aşamada unla koyulaştırılmış pekmez karışımı sürülerek tatlı hazır hale getiriliyor.

Hadim'e bağlı Gezlevi Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Meryem Sevinç, külçe tatlısının bayram kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, bu geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü ifade etti. Arife günü hazırlanan tatlıların komşularla paylaşıldığını ve özellikle çocuklara dağıtıldığını dile getiren Sevinç, geçmişte her evde yapılan külçenin günümüzde daha az kişi tarafından hazırlandığını söyledi. Sevinç, 'Bu tatlı bizim arife gününe özgü geleneğimiz. Mezarlık ziyaretine giden köylülerimizin ardından biz de hazırladığımız külçeleri komşularımıza ikram ederiz. Özellikle çocuklara vermek bizler için ayrı bir mutluluk. Eskiden köyde herkes yapardı, şimdi azaldı ama ben bu geleneği sürdürmeye devam edeceğim' dedi.

Külçe tatlısının yapım sürecine de değinen Sevinç, tereyağının unla kavrulduğunu, ardından pekmez eklenerek kaynatıldığını ve elde edilen karışımın önceden pişirilen ekmeklerin üzerine sürüldüğünü anlattı. Çörek otu ve susamla lezzetlendirilen tatlının sadece arife günü yapıldığını belirten Sevinç, herkesi bu geleneği yerinde görmeye davet etti.