Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 798. yılı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 798. yıl dönümü dolayısıyla Teşrif-i Konya etkinlikleri kapsamında karşılama programı gerçekleştirildi. Temsili karşılama programında Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru tarafından Vali İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a Türk bayrağı takdim edildi. Daha sonra Hazreti Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası okundu. Programda yapılacak Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu, hava muhalefeti sebebiyle 6 Mayıs saat 18.00'e ertelendi.

Hazreti Mevlana'nın türbesindeki programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda davetli katıldı.