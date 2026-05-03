Gaziantep'te yaşayan 45 yaşındaki Meryem Kazak, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı cam korkusunu azme dönüştürerek kendi atölyesini kurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan Meryem Kazak, depremde evini ve yakınlarını kaybetti. Deprem anında duyduğu cam kırılma sesleri nedeniyle psikolojik olarak zor bir süreç geçiren Kazak, kızının cam sanatına ilgi duymasıyla korkularının üzerine gitmeye karar verdi. Kızıyla birlikte bir cam atölyesine yazılan Kazak, burada hem meslek öğrenmeye başladı hem de depremin açtığı psikolojik yaraları sarmaya çalıştı. Camın aslında korkulacak bir malzeme olmadığını, onu tasarladıkça daha iyi anladığını ifade etti. Cam sanatı üzerine eğitim aldıktan sonra kendi işini kurmaya karar veren Kazak, eşi başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nin desteğiyle kendi atölyesini açtı. İstanbul'dan temin ettiği camları yüksek ısıda eriterek boncuklara dönüştüren Kazak, bileklik, kolye, anahtarlık ve dekoratif ürünler tasarlıyor. Ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunan girişimci Kazak, Türkiye'nin farklı illerinden sipariş alıyor. Ayrıca atık camları da değerlendiren Kazak, geri dönüşüme katkı sağlayarak çevre dostu üretim yapıyor. Kullanılmayan cam parçalarını yeniden işleyerek çiçek ve çeşitli dekoratif figürlere dönüştürüyor.

'Deprem sırasında duyduğum yoğun cam sesleri nedeniyle camlara yaklaşamıyor, hatta bakamıyordum'

Önceden camlara temas etmediğini söyleyen Kazak, 'Aslında bu hikaye, küçük kızımın isteğiyle başlayıp benim cam korkumu yenme sürecime dönüşen bir yolculuk. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet ediyorduk. 6 Şubat 2023'teki depremde İslahiye'de yakalandık. Deprem sonrası evimizin yıkılması ve aldığımız hasarlar nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kaldık ve Gaziantep'e yerleştik. Burada kızımın Merveşehir Halk Eğitim Merkezi'nde gördüğü cam kursu ile her şey başladı. Kızım bu kursa gitmek istedi, ancak cam benim için oldukça korkutucu bir materyaldi. Deprem sırasında duyduğum yoğun cam sesleri nedeniyle camlara yaklaşamıyor, hatta bakamıyordum. Camla temasım neredeyse yok denecek kadar azdı. Tüm bu korkularımla birlikte, kızımla birlikte bu kursa katılmaya karar verdim. Çok büyük endişelerle başladım. Ancak hocalarımın desteği sayesinde sürece adapte oldum. Kızım cam kursuna devam ederken ben de denemeye başladım. Camın ısındıkça akışkan hale geldiğini, istediğim şekli verebildiğimi gördükçe korkularımla yüzleşmeye başladım. Camı şekillendirebildiğimi ve aslında korkularımı onun içine gömebildiğimi fark ettiğimde bu süreç beni iyileştirmeye başladı. Zamanla iki yıl boyunca eğitim aldım. Bu süreçte açılan bir hibe programına başvurdum. Başvuruyu aslında çok büyük bir beklentim olmadan yaptım. Ancak projem kabul edildi ve vakıf, atölyemde kullandığım tüm makineleri hibe desteğiyle sağladı' dedi.

'Ev ekonomime katkı sağlıyorum hem de çocuklarımın ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum'

Ev ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Kazak, 'Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kendi atölyemi kurmuş bulunuyorum. Yaklaşık iki aylık bir süreçte atölyemi faaliyete geçirdim. Sosyal medya üzerinden aldığım siparişlerle hem şehir içinden hem de şehir dışından talepler geliyor. Kişiye özel tasarımlar yapıyorum; tespih, takı, bardak, ev objeleri gibi ürünler üretiyorum ve kargo ile gönderiyorum. Ürünlerimin fiyatları çeşitliliğe göre değişiyor. Küpeler 150 TL'den başlıyor. Kolye ve özel tasarımlar 250 TL ile 750 TL arasında değişebiliyor. Bardaklar ise 250, 300 ve 350 TL aralığında satışa sunuluyor. Hedefim bir hobi kafe açmak. Bir yanda butik, kurabiye ve kahve satışları yaparken, diğer yanda cam ürünlerimi sergileyip küçük workshoplar düzenlemek ve üretimimi burada da sürdürmek istiyorum. Bu sayede hem ev ekonomime katkı sağlıyorum hem de çocuklarımın ve kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi gerçekten çok değerli bir şey. Bu süreçte eşimin desteği benim için çok önemliydi. Eğer onun desteği olmasaydı bugün burada olamayabilirdim. Bu nedenle tüm kadınların eşlerine seslenmek istiyorum: Lütfen eşlerinize destek olun ve onların kendi yollarında ilerlemelerine yardımcı olun' diye konuştu.