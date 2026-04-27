Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Scientix Projesi kapsamında düzenlenen Mersin STEM Çalıştayı, görkemli bir açılış programıyla başladı. Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci katıldı.

Açılış programına ayrıca MEB YEĞİTEK STEM Proje Koordinatörü Uğur Doğan, il millî eğitim yöneticileri ve merkez ilçelerin ilçe millî eğitim müdürleri de yoğun katılım sağladı.

Programda konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, STEM eğitiminin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini geliştiren kritik bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. Özdemirci, “Bilgiyi değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek, günümüz eğitim anlayışının en temel hedeflerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında uluslararası düzeyde başarı gösteren beş öğretmen, ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürü Özdemirci’nin elinden aldı. Programda ayrıca öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilenirken, iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Dört gün sürecek olan çalıştayın, STEM eğitimine yönelik farkındalığı artırması ve bu alandaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına önemli katkı sunması hedefleniyor.