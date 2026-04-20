Mersin Üniversitesi ile T3 Vakfı iş birliğinde, “Genç Zihinlerle Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Teknoloji ekosisteminin önde gelen kurum ve firmalarını bir araya getiren zirve, açılış konuşmalarının ardından gün boyu süren stratejik panellerle devam etti.

Zirveye; Atilla Toros, Rektör Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektör Vekili Serkan Şahin, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcisi katıldı.

“Milli Teknoloji Hamlesi Bir Bağımsızlık Stratejisidir”

Açılışta konuşan Vali Atilla Toros, Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca bir kalkınma programı değil, aynı zamanda bir bağımsızlık stratejisi olduğunu vurguladı. Toros, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda yüksek teknoloji ve milli üretim gücüyle küresel ölçekte söz sahibi olduğunu ifade etti.

“Gençlerin Hayallerine Ortak Olmayı Önceliyoruz”

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar ise üniversitenin araştırma odaklı dönüşümüne dikkat çekerek, gençlerin önünü açmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Yaşar, üniversitenin bilim üreten ve teknoloji ihraç eden bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Teknolojinin Geleceği Masaya Yatırıldı

Zirvede düzenlenen panellerde;

Havacılık ve Uzay Teknolojileri oturumunda Türkiye’nin uzay vizyonu ele alındı.

Yapay Zekâ panelinde ulusal strateji, dezenformasyon ve kamu politikaları tartışıldı.

Savunma Sanayi oturumunda yerli üretim ve üniversite-sanayi iş birliği öne çıktı.

Nükleer Enerji ve Gelecek panelinde enerji güvenliği ve dijitalleşme süreçleri değerlendirildi.

Sektör Devleri Öğrencilerle Buluştu

Fuaye alanında stant açan Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TRT gibi kurumlar, öğrencilere kariyer fırsatları ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Zirve, panelistlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.