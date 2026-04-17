Ordu'da tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere toplam 45 ton tohumluk patates dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen tarım projeleri kapsamında üreticilere destekler sürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi' ile patates üretimi yeniden canlandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışma doğrultusunda Mesudiye, Kabadüz, Korgan, Kumru, Akkuş ve Aybastı ilçelerinde üreticilere toplam 45 ton tohumluk patates dağıtımı gerçekleştirildi.

6 ilçede 180 dekar alan üretime kazandırılacak

Verilen destekle birlikte 6 ilçede toplam 180 dekar tarım arazisinin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Bir dönem Ordu'nun önemli geçim kaynaklarından biri olan patates üretiminin, sağlanan desteklerle yeniden ivme kazandığı belirtildi.

Tohumluk patates desteğinden faydalanan üreticiler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, destek sayesinde hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de ürünlerini satarak ek gelir elde ettiklerini ifade etti.

Öte yandan atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla benzer desteklerin sürdürüleceği belirtildi.