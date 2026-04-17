Kahramanmaraş'ta okula yönelik düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de meydana gelen saldırıda yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Yenişehir Çamlık Camiinde düzenlenen programlama Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, sendika temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Cuma vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından program yapılan dualarla birlikte sona erdi.