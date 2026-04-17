Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu tarafından mezarı başında anıldı ve Yeşil ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Osmaniye UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu, Adnan Göktürk Yeşil'in kabrini ziyaret ederek dualar okudu. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, kabir Türk bayrakları ve Galatasaray bayraklarıyla donatıldı. Ziyaretin ardından taraftar grubu, Yeşil ailesinin evine giderek anne Sonay Yeşil ve baba Abdullah Cevdet Yeşil ile bir araya geldi. Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan'ın da destek verdiği ziyarette, üzerinde Adnan Göktürk Yeşil'in isminin yazılı olduğu forma aileye takdim edildi. Burak Kaan Kete liderliğindeki taraftar grubu, aileye başsağlığı dileyerek küçük öğrenci için dualar etti.

'Allah'ım, pilot olmadan şehit mertebesine ulaştırdı evladımı'

Oğlunun en büyük hayalinin pilot olmak olduğunu anlatan anne Sonay Yeşil, 'Küçük bir kağıda Galatasaray Lisesi ya da Kabataş Lisesi yazıyor, fotoğrafını da hemen üstüne koyuyordu. 'Oğlum, bunu niye yazıyorsun' dedim. 'Anne, ders çalışırken bana motive oluyor.' Yani o kadar ki Galatasaray'ı seviyordu. Büyüyünce pilot olmayı düşünüyordu, savaş pilotu., Allah'ım, pilot olmadan şehit mertebesine ulaştırdı evladımı. Bundan ötesi var mı' diye konuştu.

'Galatasaray'ın 5 yıldızlı formasını alacaktık, olmadı'

'Şu an yaşananlardan ben anne olarak çok mutluyum, oğlum da mutludur' diyen Sonay Yeşil, 'Locaya ismini verdiler en güzel kulüpte ben anne olarak sevindim. O, Galatasaray'a bu kadar aşıktı. Şu anda görüyordur ve çok mutlu oluyordur. Hatta kendi bile şaşırıyordur şu anda olanlara Galatasaray Kulübü'nde adının bir locaya verilmesi, kendisine formalar getirilmesi. Hatta 'anne' dedi, 'beş yıldızlı forma çıktı', onu alacaktık. 'Oğlum, sen beğen, alırız' dedim. Ama almak nasip olmadı' dedi.

'Oğlumun en büyük hayali Galatasaray Lisesi'nde okumaktı'

'Oğlumun her şeyi Galatasaray'dı' ifadesini kulanan baba Abdullah Cevdet Yeşil de, 'Bütün Galatasaray yönetimine, başkanına ve artı oğlumuz için kendi locasına, oğlumuzun ismini veren Dinçer beye, Allah razı olsun diyorum. Oğlumun en büyük isteklerinden birisi şuydu, Galatasaray stadına gidip orada bir maç seyretmek istiyordu. Çok istiyordu, Galatasaray Lisesi'ni özellikle, hedefinde bunlar vardı. İnşallah sizlerin sayesinde, bütün duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde ismi yaşatılacak, buna da inanıyorum' diye konuştu.

UltrAslan Düziçi Taraftar Grubu Başkanı Burak Kaan Kete ise, 'Milletimizin başı sağ olsun böyle acılar bir daha yaşanmasın. Adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapabileceğiz. Bu konuda zaten Galatasaray Spor Kulübü'nün de her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. Tekrardan Allah rahmet eylesin diliyorum. Kalanlarınıza sabır versin' dedi.