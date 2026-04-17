Osmaniye Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilin bagaj kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi şans eseri yoldan geçen trafik polisi yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.