Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencilerin de katılımıyla 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kozan'a bağlı Akdam Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören ağaçlık alan, yürütülen çalışmalarla yeniden yeşertiliyor. 2019 yılında başlatılan Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çam, defne, keçiboynuzu, selvi ve fıstık çamı fidanları dikildi.

Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca açık cezaevindeki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler de çalışmalara destek verdi.

21-26 Mart Orman Haftası'nda hava şartları nedeniyle nisan ayına ertelenen etkinlik Kozan Cezaevi Müdürlüğü, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, bahar aylarının başlamasıyla birlikte ormanların korunması ve yangın alanlarının yeniden ağaçlandırılması çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 'Ormanlarımızı korumak ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak hepimizin görevidir' dedi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş ise yeşil vatanın korunmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek sahada görev alan personele teşekkür etti.

Etkinlikte fidan diken öğrenciler, yanan alanların yeniden yeşertilmesine katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerden Hira Gül de fidan diktikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Program, öğrenciler, protokol üyeleri ile hükümlü ve yükümlülerin birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimiyle sona erdi.