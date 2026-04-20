Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan doğa harikası Güzeldere Menderesleri, uzun süren sağanak yağışların ardından sular altında kalarak adeta doğal bir göle dönüştü.

Bölgedeki su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte bazı ulaşım yolları kapanırken, suya maruz kalan alanlarda yaşayan bazı canlı türleri ise süreçten etkilendi. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, bölgede birkaç gündür yoğun yağış görüldüğünü belirtti. Bu durumdan dolayı Bitlis ilinin güzide doğal güzelliklerinden biri olan Güzeldere Mendereslerinin sular altında kalarak bir göle dönüştüğüne tanıklık edildiğini ifade etti.

Yaşanan bu değişimin hem görsel açıdan dikkat çekici hem de ekolojik açıdan sonuçlar doğurabileceğini belirten Önen, 'Yoğun yağışlar sonrası mendereslerin su altında kalması, su kenarında yaşayan kuşlar, yuvadaki canlılar ve küçük memelileri etkileyebilir. Ayrıca taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekir' dedi.