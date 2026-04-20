İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları anlamlı hediyelerle karşılarken bu eşsiz bayramın mirasını küresel uçuş ağıyla dünyaya yayıyor. 100'ün üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340'ın üzerinde destinasyona, 140'tan fazla ülkeye uçuş hizmeti sunan ve yapan İGA İstanbul Havalimanı, farklı coğrafyalardan çocuklara bayram ruhunu yaşatıyor.

İGA İstanbul Havalimanı'nın çocuklara özel maskot karakteri CİGA, çocuklarla sıcak ve samimi bir bağ kurarak havalimanı deneyimini eğlenceli bir keşfe dönüştürüyor. Meraklı ve enerjik mizacıyla seyahatleri kolaylaştıran bir rehber olan CİGA, 23 Nisan'da minik yolculara özel hazırlanan hediye setleriyle eşlik ediyor. Çocukların seyahat deneyimlerini kaydedebilecekleri interaktif boyama kitabının da yer aldığı sette; İGA İstanbul Havalimanı'ndaki oyun alanlarından ilham alan 4 farklı hikâye kitabı çocukları CİGA ile birlikte çıkacakları farklı maceralara davet ediyor.

Hediyeler ücretsiz bir şekilde alınabilecek

Çocukları ile birlikte seyahat eden yolcular, 20-24 Nisan tarihleri arasında terminal binasındaki 2 ve 5 numaralı kapıların karşısında bulunan danışma noktalarından 'ücretsiz' bir şekilde alabilecek.