Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Kaymakam Murat Ak, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum amirlerinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Aynı sofranın etrafında bir araya gelen protokol üyeleri ve mahalle muhtarları, iftar vesilesiyle hem sohbet etme hem de ilçeye ilişkin konular üzerine değerlendirmelerde bulunma imkânı buldu.

Programda konuşan Kaymakam Murat Ak, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

İftar programı, yapılan duaların ardından samimi sohbet ortamında sona erdi.