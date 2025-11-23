Tarihi ve kültürel sembol olan Giresun Adası, bu kez, kentin yetiştirdiği uluslararası NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün’ün posteriyle ziyaretçileri karşıladı.

NBA’deki başarılı performansıyla Türkiye’nin gururu olan milli basketbolcu Alperen Şengün’ün dev posteri, Doğu Karadeniz’in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası’na asıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve milli basketbolcunun babası Kemal Şengün’ün de katıldığı etkinlikte poster, Karadeniz Sahil Yolu’ndan da görülebilecek şekilde adaya yerleştirildi.

Yüzyıllar boyunca destanlara konu olan ada, bu kez modern bir başarı hikayesine ev sahipliği yaparak milli basketbolcu Alperen Şengün’ün posteriyle ziyaretçileri karşıladı. Etkinlikte konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Alperen Şengün’ün ülkeye büyük bir başarı ve heyecan yaşattığını belirterek, "Alperen sadece Giresun’un değil, Türkiye’nin gururudur. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Mücadeleci ruhu ve azmiyle gençlerimiz için en güçlü rol modellerden biri olmaya devam ediyor" dedi.

Babasından teşekkür

Adadaki buluşmada yer alan milli basketbolcunun babası Kemal Şengün ise destek mesajlarından dolayı teşekkür ederek, "Oğlum, Giresun’u ve ülkesini her zaman gururla temsil etti ve etmeye de devam edecektir. Gösterilen ilgi ve destek bizim için çok değerli" dedi.