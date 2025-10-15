Giresun’da gerçekleştirilen "Amatör Spor Haftası ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Açılış Seremonisi", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, sporun önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında; TMOK Fair Play Komisyonu üyesi ve Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez tarafından Türkiye’de fair-play konulu sunum gerçekleştirildi. Sporun dürüstlük ve centilmenlik yönüne dikkat çekilen sunum, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda, Giresun’daki spor faaliyetlerine katkıda bulunanlara başarılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi ve "Sporun Enleri" ödülleriyle onurlandırıldı.