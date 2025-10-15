Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk etmesinin ardından başlayan siyasi kriz döneminde 60 gün içerisinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlemesi şartıyla devleti idare yetkisinin yönetime el koyan Albay Michael Randrianirina’nın Devlet Başkanı olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT’ın yönetime el koyduğu Madagaskar’da siyasi kriz devam ediyor. Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk etmesinin ve yetkililerin devletin sürdürülebilirliğini sağlayamaması üzerine ordunun yönetime el koyduğunu duyuran Albay Michael Randrianirina’yı Devlet Başkanı olarak geçiş hükümetinin başına getirildiğini duyurdu. Yüksek Anayasa Mahkemesi kararının, 12 Ekim tarihinde Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Siteny Thierry Randrianasoloniako tarafından sunulan bir dilekçe ile alındığı belirtilirken, söz konusu dilekçede "Anayasa’nın tekrar tekrar ihlal edilmesini, temel özgürlüklerin yokluğunu ve devletin işlevsizliğinin" kınanmasının istendiği aktarıldı.

"Madagaskar Yüksek Anayasa Mahkemesi idareyi orduya devretti"

Madagaskar Anayasa Mahkemesi durumu inceledikten sonra Devlet Başkanı Rajoelina’nın varış yerini bildirmeden "sığınma" talebi üzerine ülkeyi terk etmesini, "görevi yerine getiremeyerek iktidarı terk ettiği" şeklinde değerlendirdi. Mahkemenin kararında ayrıca, Senato Başkanı Richard Ravalomanana’nın görevden alınmış olması ile sivil seçeneklerin tükendiği belirtilirdi. Kararda, devletin sürekliliğinin sağlanması için kurumlar ve anayasaya gerekli saygının gösterilmesi ve 30 ila 60 gün içerisinde devlet başkanlığı seçimleri düzenlemesi şartıyla devleti idare yetkisinin Albay Randrianirina’nın temsil ettiği askeri otoriteye verildiği belirtildi.

"Geçiş süreci için bir konsey kurulacak"

Geçiş hükümetinin başında yer aldığı belirtilen Albay Randrianirina Ambohitsirohotra Sarayı’ndan yaptığı açıklamada yeni iktidarın yapılandırılmasına yönelik, "Yenileme için Devlet Başkanlığı Kolej İdaresi" kurulması planlandığını aktardı. Söz konusu kuruluş kapsamında asker, jandarma ve polis kuvvetlerinden temsilcilerin bir araya geldiği bir konseyin toplanması hedefleniyor. Geçiş sürecini en fazla 2 yıl yönetmekle görevlendirilen konseyin, yeni bir anayasanın kabulü ve ülke kurumlarının "yenilikçi ve egemen" bir temelde yeniden inşasını hedefleyen bir referandum düzenlemesi bekleniyor.