Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili eğitim ve bilgilendirme toplantısı, Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıda, CİMER’in genel işleyişi, ilgili mevzuat, sistemdeki güncel yenilikler ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha da güçlendirilmesine yönelik kritik konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Yoğun katılımla iki oturum halinde gerçekleştirilen bilgilendirme, yetkililerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Yetkililer, CİMER eğitimlerinin önümüzdeki günlerde ilçe ve belediye birimlerinde de devam edeceğini bildirdi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Saraç başkanlığında ve CİMER İl Genel Koordinatörü İsmail Arık’ın sunumuyla gerçekleşen toplantıya; Kaymakamlıklar, İl Müdürlükleri ve Belediye Başkanlıklarında görev yapan CİMER birim yetkilileri katılım sağladı.