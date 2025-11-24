Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çetibeli Mahallesi'nde 1958 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan Ayten Binay Özbek, o dönem 7-8 yaşlarında olan bugün 70'lerinde olan ilk öğrencileri ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Marmaris İlçe Milli eğitim Müdürü Serap Aksel'in de katılım sağladığı Çetibeli İlkokulu'nda düzenlenen Öğretmenler Günü programında bugün vefa dolu bir kutlama yaşandı. Aslen Marmarisli olan ve şu an 85 yaşındaki Ayten öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile henüz 19 yaşındayken başladığı öğretmenlik mesleğindeki ilk okulunda ilk öğrencileri ile buluşup gününü kutladı. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çetibeli Ali Fikret Bilgin İlkokulu okul yönetimi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programında ilk öğrencileri ve okulun yeni öğrencileri ile buluşturulan Ayten Binay Özbek duygu dolu anlar yaşadı.

Çetibeli İlkokulu'nda 1958 yılında göreve başlayan Ayten Binay Özbek, o dönem henüz 7- 8 yaşlarında olan öğrencileri ile 62 yıl aradan sonra buluşup hasret giderdi. Şimdi 85, o dönem ise 19 yaşında olan Ayten öğretmen, ilk okuma yazmayı öğretip mezun ettiği öğrencileri ile buluşturuldu. Teşekkür plaketi sunulan öğretmene çiçekler ve hediyeler takdim edildi. Ayten öğretmen, 'Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüdük sizlerde o yolda yürüyün yürümeye devam edin. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum'' diyerek duygularını dile getirdi.