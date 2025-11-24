Muğla Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak amacıyla düzenlenen yemek programı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlama yemeğine, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yapan konuşmalar yapıldı ve öğretmenlere minnettarlık sunuldu.

Yanpeş: 'Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz'

Emineller Gündüz Bakımevi Kuruluş Müdürü Serap Yanpeş, 'Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, sevgi dolu nesiller yetiştirmektir. Bizler çocuklar için yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba oluyoruz ve bu çok değerli bir şey. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; sabrıyla, sevgisiyle mesleklerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun' dedi.

Göktaş: 'Gururla mesleğimizi yapacağımız senelerimiz olması dileğiyle'

Teknoloji Koleji Ortaokul Müdürü ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Uğur Göktaş, '24 Kasım tarihi bir öneme sahiptir. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliğini aldığı tarihtir. Bu sebeple tüm meslektaşlarım için mesleğimizle gururla yapabildiğimiz nice yıllarımız olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günün kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal Aras: 'Genç nesil sizlere emanet, gününüz kutlu olsun'

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 'Öğretmenler olarak çok kıymetli bir mesleğiniz var. Annesinden, babasından ayrılan çocukların emanet ediliyor. Henüz yoğurulmamış bir hamur gibi olan çocuklar sizlerin elinde şekillenmeye başlıyor. Neyse ki çok güzel bir lideriniz var, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Genç nesil sizlere emanet, gününüz kutlu olsun' dedi.

Başkan Aras: 'Öğretmenler temel yetkinliklerle donatan öncü liderler ve yol göstericilerdir'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Ben buralara kadar geldiysem bu başarıyı öğretmenlerime borçluyum. Sadece bende değil, bütün meslekler için geçerli bu durum. Öğretmenlerimiz; evlatlarımızın merakını ateşleyen, onlara sorgulamayı öğreten ve geleceğin dünyasında başarılı olmaları için gereken temel yetkinliklerle donatan öncü liderler ve yol göstericilerdir. Öğretmenlerimizin bu kıymetli emeğine ve mesleklerine olan saygımızla, onların açtığı eğitim ufkunu daha ileriye taşımayı görev biliyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her şartta nitelikli eğitime erişimini sağlama hedefimiz doğrultusunda, destekleyici çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla ve azimle sürdürmekteyiz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun' şeklinde konuştu.