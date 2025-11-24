Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, doğaya armağan edilen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' programında öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya gelerek fidan dikti. 'Yeşil Vatan' temasıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenler adına dikilen fidanlar geleceğe bırakılacak kalıcı bir iz niteliği taşıdı. Sivrice Sürek Köyü'nde gerçekleştirilen organizasyonda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, öğretmenlerin sadece eğitimde değil, çevre bilincinin geleceğe aktarılmasında da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Akdemir, 'Yeşil Vatan'a nefes olmak hepimizin sorumluluğu. Öğretmenlerimizin adıyla dikilen her fidan, geleceğe umutla bakan nesiller için bir mirastır' ifadelerini kullandı.