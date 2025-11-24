Elazığ'da bir inşaattın bekçiliğini yapan 66 yaşındaki Hamza Kılıç, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Kılıç'ın cansız bedenini sabah inşaata gelen işçiler buldu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın bekçiliğini yapan 66 yaşındaki Hamza Kılıç, gece inşaatın 3'üncü katından düştü. Sabah inşaat alanına gelen işçiler Kılıç'ı yerde hareketsiz şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.