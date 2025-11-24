Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından amatör telsizcilik eğitimi düzenlendi.

ELDAK tarafından amatör telsizcilik eğitimi düzenlendi. Toplam 42 kişi katılım sağladığı eğitimde afetlerde haberleşmenin önemi, telsiz kullanım prensipleri ve doğru iletişim teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitim, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Türkiye Radyo Amatörleri Derneği (TRAC) Elazığ Şube Başkanı Muzaffer Gürtaş tarafından düzenlenen eğitimler soru cevap kısmı ile sona erdi.