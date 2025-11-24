Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde K.A., isimli şahsın dolandırıcılık, hırsızlık ve tutuklunun kaçması gibi çeşitli suçlardan 12 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Uşak'ta yakaladı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.