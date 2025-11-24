Afyonkarahisar'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla muhtar mahallesindeki okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek plaket taktim etti.

Bolvadin ilçesi Kaymaz Mahallesi Muhtarı Mustafa Raşit Ayar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mahalle sınırları içerisinde bulunan okulları ziyaret ederek görev yapan öğretmenlere plaket verip öğretmenlerin özel günlerini kutladı. Muhtar Ayar, gerçekleştirdiği etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mahallemiz sınırları içerisinde bulunan 3 okulumuzda görev yapan öğretmenlerimizin hediyelerini unutmadık. Kaymaz Mahallesi'nde ikamet etmeseler bile burada görev yaptıkları için 'yarım elma gönül alma' diyerek hediyelerini takdim ettik. Dünyanın en kutsal mesleği olan öğretmenliği icra eden tüm öğretmenlerimizin, ahirete intikal eden ve şehit öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum' dedi.

Öğretmenler ise Muhtar Ayar'ın jestinden dolayı kendisine teşekkür etti.