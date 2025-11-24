Emirdağ İlçe Müftülüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Emirdağ İncili Camii'nde sabah namazı ve çorba ikramından oluşan özel bir program düzenledi.

Programın; öğretmenlerin toplumdaki emek ve fedakârlıklarını anmak amacıyla hazırlandığı bildirildi. Etkinlik kapsamında sabah namazı 07.15'te kılındı. Ardından saat 07.30'da tüm öğretmenlere sıcak çorba ikramı yapıldı.

Emirdağ İlçe Müftüsü Cihan Eker, ''Program, manevi atmosferin öğretmenlere özel bir anlam kattı'' dedi.

Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, ''Davet, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Program etkinliği; öğretmenler arasında birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi'' dedi.