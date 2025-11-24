Emirdağ Fen Lisesi erkek öğrencileri Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi’nde buluştu.

Emirdağ İlçe Müftülüğü; Emirdağ Fen Lisesi erkek öğrencilerini, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi’nde misafir ederek dolu dolu bir program gerçekleştirdi. Manevi Danışman Ali İhsan Akar öğrencilere, ‘Hayatın Ritmi: Namaz’ konulu samimi ve verimli bir sohbet yaptı. Ardından Manevi Danışman Yusuf İçel eşliğinde, Emirdağ Diyanet Gençlik Merkezi’nin tanıtımı yapıldı.

Program boyunca öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Gençler hem oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi, hem de keyifli bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Program, hatıra fotoğrafı ile son buldu.